Карпин после 0:2 от Чили: «Достойная игра, всем спасибо. Понятно, всегда хочется выигрывать, но такое бывает — злее будем»

Понятно, хочется выигрывать всегда, но такие игры бывают, случаются. Самое главное — ни у вас друг к другу, ни у нас, наверное, претензий нет, поэтому оставим это на будущее и все будет нормально. Так что не расстраиваемся, что есть, то есть, еще злее будем", — заявил главный тренер сборной России после матча со сборной Чили.