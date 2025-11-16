Карпин после 0:2 от Чили: «Достойная игра, всем спасибо. Понятно, всегда хочется выигрывать, но такое бывает — злее будем»

"Ребят, всем спасибо. Достойная, хорошая игра была, ошибки, не ошибки, два удара по воротам — два пропустили, сами себе привезли. Но при таком отношении все будет хорошо. Расстаемся до марта, поэтому просьба себя готовить в клубах, и к сборной тоже.
Понятно, хочется выигрывать всегда, но такие игры бывают, случаются. Самое главное — ни у вас друг к другу, ни у нас, наверное, претензий нет, поэтому оставим это на будущее и все будет нормально. Так что не расстраиваемся, что есть, то есть, еще злее будем", — заявил главный тренер сборной России после матча со сборной Чили.
