Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Израиль
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.00
X
16.20
П2
94.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.80
П2
10.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
1
:
Франция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
2
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Албания
0
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
2
:
Латвия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
4
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
9
:
Армения
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Факел
1
П1
X
П2

Карпин после 0:2 от Чили: «Достойная игра, всем спасибо. Понятно, всегда хочется выигрывать, но такое бывает — злее будем»

Российская команда уступила 0:2 в товарищеском матче. Карпин не считает этот результат важным.

Источник: Спортс"

"Ребят, всем спасибо. Достойная, хорошая игра была, ошибки, не ошибки, два удара по воротам — два пропустили, сами себе привезли. Но при таком отношении все будет хорошо. Расстаемся до марта, поэтому просьба себя готовить в клубах, и к сборной тоже.

Понятно, хочется выигрывать всегда, но такие игры бывают, случаются. Самое главное — ни у вас друг к другу, ни у нас, наверное, претензий нет, поэтому оставим это на будущее и все будет нормально. Так что не расстраиваемся, что есть, то есть, еще злее будем", — заявил главный тренер сборной России после матча со сборной Чили.

Смотрите полный выпуск «Микрофон на Карпине: за кадром матча Россия — Сочи» на ВидеоСпортсе«».