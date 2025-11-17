Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Израиль
4
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
1
:
Норвегия
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
1
:
Франция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
2
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Албания
0
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
2
:
Латвия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
4
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
9
:
Армения
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Факел
1
П1
X
П2

Гаттузо после 1:4 с Норвегией: «Просим прощения у болельщиков. Италия испугалась, когда соперник впервые ударил в створ, мы не должны жаться после этого. Надо прибавлять»

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо попросил прощения после поражения от Норвегии в отборе ЧМ-2026 (1:4).

Источник: Спортс"

"Мы просим прощения у болельщиков, в первом тайме мы были настоящей командой. Зализываем раны, поздравляем их, нам определенно нужно отталкиваться от того первого тайма, который мы провели. Мы проявили себя и сделали важные вещи, во втором тайме нам было непросто.

Во второй половине мы потеряли в темпе, потеряли несколько мячей при выходе из обороны и дали им пространство. Мы позволили им приблизиться к нашей штрафной. Нужно начинать с первого тайма: мы всегда сохраняли компактность и занимали правильные позиции, мы не должны жаться после того, как соперник создает момент.

Через 40 секунд после начала второго тайма они нанесли первый удар в створ, и мы испугались, нам нужно прибавлять именно в этом", — сказал Гаттузо в эфире Rai.

Италия заняла второе место в отборочной группе и сыграет в стыковых матчах.