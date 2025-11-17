Карпин решил покинуть «Динамо» после встречи с Соловьевым. Тренеру отказались полностью доверить спортивную составляющую работы. Степашин выступал за его отставку (Андрей Панков)

Об этом сообщает журналист Андрей Панков. По его данным, на встрече тренер попросил клуб полностью довериться ему в части спортивной составляющей работы, комплектования команды и работы академии. Получив отказ, он написал заявление об уходе.
Утверждается, что очень активно за отставку Карпина выступал член совета директоров Сергей Степашин. Генеральный директор клуба Павел Пивоваров, в свою очередь, поддерживал тренера. На днях он заявлял в СМИ, что увольнение специалисту не грозит.
Сегодня Карпин объявил, что покидает «Динамо», чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.
