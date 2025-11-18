«ПСЖ» требует 440, а не 180 млн евро от Мбаппе. Килиан — 253, а не 240 млн евро от клуба. Суд вынесет решение 16 декабря

«Мы действительно просим 440 миллионов. 20 миллионов за ущерб репутации, 60 миллионов за недобросовестное исполнение соглашения от августа 2023 года, 180 миллионов за сокрытие этого соглашения и 180 миллионов за упущенную возможность продажи игрока», — пояснил адвокат «ПСЖ» Рено Семерджян.