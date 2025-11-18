Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Ирландия
1
:
Люксембург
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Германия
6
:
Словакия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Мальта
2
:
Польша
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
4
:
Литва
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Чехия
6
:
Гибралтар
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Черногория
2
:
Хорватия
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Родина
2
П1
X
П2

Радимов об уходе Карпина из «Динамо»: «Когда подписываете человека на три года, дайте ему работать. Совмещает или не совмещает не столь важно»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов считает, что руководство «Динамо» должно было оставить Валерия Карпина на посту главного тренера.

Источник: Спортс"

Карпин в понедельник объявил, что покидает московский клуб. Он возглавил «Динамо» летом 2025 года, заключив трехлетний контракт. При этом специалист совмещал работу в клубе и сборной России.

«Есть единственный главный вопрос по ситуации к руководству “Динамо”. Когда подписываете человека на три года, то дайте ему работать.

Иначе подпишите на год. Скажите, что будете смотреть по ходу движения и все.

Но это уже зависит от руководства, которое принимает решение. А совмещает, не совмещает не на столько важно было", — сказал Радимов.

