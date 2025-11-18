Радимов об уходе Карпина из «Динамо»: «Когда подписываете человека на три года, дайте ему работать. Совмещает или не совмещает не столь важно»

Карпин в понедельник объявил, что покидает московский клуб. Он возглавил «Динамо» летом 2025 года, заключив трехлетний контракт. При этом специалист совмещал работу в клубе и сборной России.
«Есть единственный главный вопрос по ситуации к руководству “Динамо”. Когда подписываете человека на три года, то дайте ему работать.
Иначе подпишите на год. Скажите, что будете смотреть по ходу движения и все.
Но это уже зависит от руководства, которое принимает решение. А совмещает, не совмещает не на столько важно было", — сказал Радимов.
