Агент Лички: «Марцел готов вернуться в “Динамо”. Общался с клубом и говорил, что неплохо бы ему возглавить клуб и вернуться к тому, с чего начинали»

Чешский специалист ранее работал в клубе с июля 2023 года по май 2025 года.
«Марцел готов вернуться в “Динамо”. В последнее время контактов между ним и клубом не было, но я общался с “Динамо” по поводу Лички.
Говорил им, что неплохо бы Марцелу возглавить клуб и вернуться к тому, с чего начинали", — сказал Анатолий Николаев.
