«Динамо» рассматривает вариант с возвращением Шварца (Иван Карпов)

«Динамо» рассматривают вариант с возвращением бывшего тренера команды Сандро Шварца, сообщил журналист Иван Карпов.

Источник: Спортс

47-летний немецкий специалист ранее завершил работу в «Нью-Йорк Ред Буллс», в котором работал с декабря 2023 года.

Шварц тренировал «Динамо» с октября 2020 года по июнь 2022 года. Во главе команды он провел 57 матчей и выиграл 32 игры.

Среди иностранных кандидатур на замену Валерию Карпину бело-голубые также рассматривают Нури Шахина.

