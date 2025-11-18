Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Косово
:
Швейцария
П1
4.91
X
3.74
П2
1.88
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швеция
:
Словения
П1
1.70
X
3.71
П2
5.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Беларусь
:
Греция
П1
9.00
X
5.74
П2
1.34
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Шотландия
:
Дания
П1
3.50
X
3.35
П2
2.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Болгария
:
Грузия
П1
5.16
X
3.95
П2
1.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Испания
:
Турция
П1
1.20
X
8.25
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Австрия
:
Босния и Герцеговина
П1
1.35
X
5.44
П2
9.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Румыния
:
Сан-Марино
П1
1.02
X
35.00
П2
70.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Бельгия
:
Лихтенштейн
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Северная Македония
П1
1.70
X
3.75
П2
5.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Ирландия
1
:
Люксембург
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Германия
6
:
Словакия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Мальта
2
:
Польша
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
4
:
Литва
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Чехия
6
:
Гибралтар
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Черногория
2
:
Хорватия
3
П1
X
П2

Роналду сегодня встретится с Трампом в Белом доме

Президент США Дональд Трамп и нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду во вторник, 18 ноября, встретятся в Белом доме.

Источник: Спортс"

В этот же день Трамп проведет встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

16 ноября Роналду из-за дисквалификации не сыграл за сборную Португалии в матче квалификации ЧМ-2026 против команды Армении (9:1).