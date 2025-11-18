Робиньо перевели в другую тюрьму

Робиньо и его друг Рикардо Фалько в 2017 году были приговорены к девяти годам лишения свободы за групповое изнасилование 23-летней девушки, которое произошло в январе 2013 года в одном из ночных клубов Милана. В октябре 2022 года министерство юстиции Италии направило Бразилии запрос о его экстрадиции. На Робиньо был выписан международный ордер на арест, однако Бразилия запрещает экстрадицию своих граждан. В 2023 году Италия потребовала, чтобы футболист отбывал тюремный срок на родине. В марте 2024 года Робиньо был доставлен в тюрьму Тремембе в Сан-Паулу. Сам спортсмен подал апелляцию в Верховный суд страны.