Компания отца Неймара приобрела права на бренд Пеле за 18 млн долларов. О сделке объявят 19 ноября (UOL)

Как сообщает beIN Sports со ссылкой на UOL, компания NR Sports, которой руководит отец Неймара, завершила сделку по приобретению бренда Пеле. Благодаря приобретению прав компания сможет контролировать использование имени Пеле, его изображения, исторических архивов и всех коммерческих возможностей.