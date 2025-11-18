Дегтярев рассказал о проблемах в детско-юношеском футболе в России

«Мы видим многие проблемы в нашем футболе. Сегодня у нас в стране им занимается 3,5 млн человек, но из них только 350 тысяч детей. В Германии 1,2 млн при меньшем населении. В РПЛ доля игроков до 21 года — 7,2%, что неплохо, но в испанской Ла Лиге — 22%. Воспитанников академий в наших клубах лишь 12,5% против 42% в Испании. Квалификация и качество подготовки тренеров действительно оставляют желать лучшего. Кроме того, с учетом нашего климата для непрерывного тренировочного процесса не хватает полей с подогревом. Одно из важных препятствий для развития национального футбола — экономическая модель многих клубов. Несмотря на высокую долю государственного финансирования, им зачастую проще купить даже посредственного легионера, чем искать, воспитывать, тратить время на собственного игрока», — приводит слова Дегтярева пресс-служба Минспорта.