Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Косово
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.55
П2
1.87
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швеция
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.75
П2
5.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Беларусь
:
Греция
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.74
П2
1.34
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Шотландия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.35
П2
2.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Болгария
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.85
П2
1.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Испания
:
Турция
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.25
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Австрия
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.66
П2
8.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Румыния
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.02
X
35.00
П2
74.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Бельгия
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.98
П2
5.57

Дегтярев рассказал о проблемах в детско-юношеском футболе в России

Дегтярев: в России занимаются футболом только 350 тысяч детей.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что в настоящее время в России занимаются футболом только 350 тысяч детей, тогда как в Германии — 1,2 млн при меньшем населении.

Во вторник в министерстве спорта прошла встреча Дегтярева с членами правления «Объединения отечественных тренеров по футболу», где обсуждали развитие детско-юношеского футбола, реформу подготовки тренеров, поддержку российских игроков и новые подходы к системе финансирования профессионального футбола. Во встрече принял участие председатель организации Михаил Гершкович, бывший главный тренер ЦСКА и обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев, возглавляющий грозненский «Ахмат» Станислав Черчесов и бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин.

«Мы видим многие проблемы в нашем футболе. Сегодня у нас в стране им занимается 3,5 млн человек, но из них только 350 тысяч детей. В Германии 1,2 млн при меньшем населении. В РПЛ доля игроков до 21 года — 7,2%, что неплохо, но в испанской Ла Лиге — 22%. Воспитанников академий в наших клубах лишь 12,5% против 42% в Испании. Квалификация и качество подготовки тренеров действительно оставляют желать лучшего. Кроме того, с учетом нашего климата для непрерывного тренировочного процесса не хватает полей с подогревом. Одно из важных препятствий для развития национального футбола — экономическая модель многих клубов. Несмотря на высокую долю государственного финансирования, им зачастую проще купить даже посредственного легионера, чем искать, воспитывать, тратить время на собственного игрока», — приводит слова Дегтярева пресс-служба Минспорта.

В своих выступлениях тренеры акцентировали внимание на системных проблемах детско-юношеского футбола: справедливой оценке качества работы детских тренеров и оплате их труда, качестве подготовки наставников, трудностях при переходе игроков из низших лиг в высшую, слабой отдаче академий и необходимости обновления тренировочных методик. Обсуждались вопросы экономической модели клубов, зависимость от госфинансирования. Одной из серьезных проблем современного футбола эксперты назвали то, что набором игроков часто занимается менеджмент команды, а не главный тренер, что в свою очередь способствует росту количества слабых легионеров. В качестве одного из вариантов противостояния этому явлению прозвучало предложение сократить число иностранцев в заявке до 8−9 человек. Кроме того, эксперты сошлись на том, что пришло время ввести ограничения на количество иностранных тренеров.

Гершкович обратил внимание на системное отставание российских юношеских команд от европейских, а также подчеркнул необходимость модернизации подготовки детских тренеров. В заявлении Минспорта отмечается, что уровень подготовки футболистов, входящих в состав юношеских сборных команд России, отстает от Европы по большинству показателей, а в профессиональном футболе избыток иностранных игроков низкого уровня, для которых необходимо усилить ограничения. Газзаев подчеркнул высокую зависимость клубов от госфинансирования — от 81% в РПЛ до 78% в ФНЛ — и отметил, что переход к частной модели стимулировал бы клубы привлекать только по-настоящему сильных легионеров. Черчесов, в свою очередь, предложил сохранять лимит как инструмент защиты внутреннего рынка — ввести налог на дополнительных иностранцев в заявке, который будет рассчитываться исходя из позиции клуба в турнирной таблице по итогам сезона: чем выше — тем больше цена.