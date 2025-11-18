Дегтярев рассказал о проблемах в детско-юношеском футболе в России

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что в настоящее время в России занимаются футболом только 350 тысяч детей, тогда как в Германии — 1,2 млн при меньшем населении.
Во вторник в министерстве спорта прошла встреча Дегтярева с членами правления «Объединения отечественных тренеров по футболу», где обсуждали развитие детско-юношеского футбола, реформу подготовки тренеров, поддержку российских игроков и новые подходы к системе финансирования профессионального футбола. Во встрече принял участие председатель организации Михаил Гершкович, бывший главный тренер ЦСКА и обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев, возглавляющий грозненский «Ахмат» Станислав Черчесов и бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин.
«Мы видим многие проблемы в нашем футболе. Сегодня у нас в стране им занимается 3,5 млн человек, но из них только 350 тысяч детей. В Германии 1,2 млн при меньшем населении. В РПЛ доля игроков до 21 года — 7,2%, что неплохо, но в испанской Ла Лиге — 22%. Воспитанников академий в наших клубах лишь 12,5% против 42% в Испании. Квалификация и качество подготовки тренеров действительно оставляют желать лучшего. Кроме того, с учетом нашего климата для непрерывного тренировочного процесса не хватает полей с подогревом. Одно из важных препятствий для развития национального футбола — экономическая модель многих клубов. Несмотря на высокую долю государственного финансирования, им зачастую проще купить даже посредственного легионера, чем искать, воспитывать, тратить время на собственного игрока», — приводит слова Дегтярева пресс-служба Минспорта.
В своих выступлениях тренеры акцентировали внимание на системных проблемах детско-юношеского футбола: справедливой оценке качества работы детских тренеров и оплате их труда, качестве подготовки наставников, трудностях при переходе игроков из низших лиг в высшую, слабой отдаче академий и необходимости обновления тренировочных методик. Обсуждались вопросы экономической модели клубов, зависимость от госфинансирования. Одной из серьезных проблем современного футбола эксперты назвали то, что набором игроков часто занимается менеджмент команды, а не главный тренер, что в свою очередь способствует росту количества слабых легионеров. В качестве одного из вариантов противостояния этому явлению прозвучало предложение сократить число иностранцев в заявке до 8−9 человек. Кроме того, эксперты сошлись на том, что пришло время ввести ограничения на количество иностранных тренеров.
Гершкович обратил внимание на системное отставание российских юношеских команд от европейских, а также подчеркнул необходимость модернизации подготовки детских тренеров. В заявлении Минспорта отмечается, что уровень подготовки футболистов, входящих в состав юношеских сборных команд России, отстает от Европы по большинству показателей, а в профессиональном футболе избыток иностранных игроков низкого уровня, для которых необходимо усилить ограничения. Газзаев подчеркнул высокую зависимость клубов от госфинансирования — от 81% в РПЛ до 78% в ФНЛ — и отметил, что переход к частной модели стимулировал бы клубы привлекать только по-настоящему сильных легионеров. Черчесов, в свою очередь, предложил сохранять лимит как инструмент защиты внутреннего рынка — ввести налог на дополнительных иностранцев в заявке, который будет рассчитываться исходя из позиции клуба в турнирной таблице по итогам сезона: чем выше — тем больше цена.