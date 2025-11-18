Снейдер о Ямале: «Для “Барсы” он новый Месси. Достичь уровня Лионеля возможно, Ламин уже на высочайшем уровне»

— Ламин Ямаль — это новый Месси для «Барселоны». Они ни за что не отпустят его, и я думаю, я уверен, что этот парень никогда не захочет уйти. Он был там с детства и уже многого добился в качестве игрока основной команды. Он много заработал. Он большая звезда команды. Зачем ему думать о переезде в Англию, в Германию или куда-то еще? В этом нет никакого смысла.