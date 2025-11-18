Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Косово
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.55
П2
1.87
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швеция
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.61
П2
5.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Беларусь
:
Греция
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.61
П2
1.36
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Шотландия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.35
П2
2.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Болгария
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
4.79
X
3.85
П2
1.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Испания
:
Турция
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.50
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Австрия
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.76
П2
8.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Румыния
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.03
X
35.00
П2
69.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Бельгия
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.01
П2
5.79

Снейдер о Ямале: «Для “Барсы” он новый Месси. Достичь уровня Лионеля возможно, Ламин уже на высочайшем уровне»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер считает, что Ламин Ямаль способен превзойти Лионеля Месси.

Источник: Спортс"

— Ламин Ямаль — это новый Месси для «Барселоны». Они ни за что не отпустят его, и я думаю, я уверен, что этот парень никогда не захочет уйти. Он был там с детства и уже многого добился в качестве игрока основной команды. Он много заработал. Он большая звезда команды. Зачем ему думать о переезде в Англию, в Германию или куда-то еще? В этом нет никакого смысла.

Возможно, он уйдет позже, как Месси, чтобы попробовать что-то новое, но сейчас 2025 год. Если мы вернемся к этому вопросу через 10 лет, Ламин Ямаль все еще будет в «Барселоне».

— Может ли Ямаль достичь уровня Месси или даже превзойти его?

— Это возможно. Игроки совершенствуются с каждым годом, а он уже находится на высочайшем уровне, — сказал Снейдер в интервью AdventureGamers.

Узнать больше по теме
Биография Ламина Ямаля: карьера и личная жизнь футболиста
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании, чемпион и лучший молодой игрок Евро-2024 — все это о талантливом семнадцатилетнем юноше Ламине Ямале. В материале собрали ключевые факты из биографии спортсмена.
Читать дальше