Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Косово
:
Швейцария
П1
4.70
X
3.52
П2
1.84
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швеция
:
Словения
П1
1.68
X
3.79
П2
5.49
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Беларусь
:
Греция
П1
8.25
X
5.63
П2
1.35
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Шотландия
:
Дания
П1
3.66
X
3.43
П2
2.11
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Болгария
:
Грузия
П1
4.62
X
3.79
П2
1.79
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Испания
:
Турция
П1
1.19
X
8.25
П2
14.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Австрия
:
Босния и Герцеговина
П1
1.31
X
6.15
П2
8.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Румыния
:
Сан-Марино
П1
1.01
X
43.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Бельгия
:
Лихтенштейн
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Северная Македония
П1
1.56
X
4.20
П2
6.23
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чили
2
:
Перу
1
СМИ написали про «альтернативный ЧМ» в России для команд, не попавших на турнир в Америку. РФС опроверг: «Не соответствует действительности»

РФС не собирается проводить «альтернативный ЧМ-2026».

Источник: Спортс"

Сегодня ряд российских СМИ со ссылкой на 365Scores сообщил о намерении Российского футбольного союза провести в России турнир среди команд, которые не смогли попасть на чемпионат мира 2026 года.

«Среди возможных участников — Сербия, Греция, Чили, Перу, Венесуэла, Нигерия, Камерун, Китай и, конечно, Россия. Цель РФС — оказать давление на Конгресс ФИФА, чтобы добиться снятия санкций и участия в отборочном турнире чемпионата мира — 2030», — говорится в публикации Sport24.

«Матч ТВ» выяснил в РФС, что такой турнир не планируется.

«Не соответствует действительности», — сказал источник.