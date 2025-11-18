СМИ написали про «альтернативный ЧМ» в России для команд, не попавших на турнир в Америку. РФС опроверг: «Не соответствует действительности»

Сегодня ряд российских СМИ со ссылкой на 365Scores сообщил о намерении Российского футбольного союза провести в России турнир среди команд, которые не смогли попасть на чемпионат мира 2026 года.
«Среди возможных участников — Сербия, Греция, Чили, Перу, Венесуэла, Нигерия, Камерун, Китай и, конечно, Россия. Цель РФС — оказать давление на Конгресс ФИФА, чтобы добиться снятия санкций и участия в отборочном турнире чемпионата мира — 2030», — говорится в публикации Sport24.
«Матч ТВ» выяснил в РФС, что такой турнир не планируется.
«Не соответствует действительности», — сказал источник.