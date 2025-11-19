Ричмонд
Атлет-экстремал Вовк: «Ровесники из “Зенита” и ЦСКА могли до 5 утра тусоваться и выпивать, а утром приходить на тренировку. Топ-игроки. Если бы относились к футболу как Роналду, были бы в косм

Атлет-экстремал Денис Вовк рассказал, что его ровесники-футболисты любили выпивать.

Источник: Спортс"

— Тебя в 15 лет привлекали к тренировкам с дублем «Луча». Как не поймать звезду?

— Так я поймал! Меня тогда понесло, совмещал футбол и кайф. Пошел по девочкам, заинтересовался спиртным. Но уже в 18 лет, по сути, завязал. С тех пор пил алкоголь раза четыре, не больше.

— Почему отрезало?

— Пропал интерес. Но я знаю парней моего возраста, которые могли до 5 утра тусоваться и выпивать, а утром приходить на тренировку. Они были в ведущих клубах страны: «Зените», ЦСКА. Игроки топ-уровня. Перечислишь двадцатку лучших игроков страны около моего возраста — они там обязательно будут.

Именно поэтому они топовые: хватало здоровья и таланта для такого образа жизни. Если бы ребята соблюдали режим и относились к футболу как Криштиану Роналду, были бы в космосе, — отметил 35-летний силач-рекордсмен.