Шотландия впервые с 1998-го вышла на ЧМ, обыграв Данию с победным голом на 93-й. Мактоминей забил через себя, Маклин — с центра поля

Команда Стива Кларка перед заключительным туром отборочного этапа занимала второе место, отставая от Дании на 1 очко (10 против 11), и принимала лидера квартета в последней игре.
До 93-й минуты счет был ничейным — 2:2. Один из голов шотландцы забили благодаря эффектному удару Скотта Мактоминея через себя в падении.
В добавленное ко второму тайму время победный мяч из-за пределов штрафной забил Киран Тирни. На 98-й минуте Кенни Маклин воспользовался ситуацией и отправил мяч в сетку датчан из центрального круга — 4:2.
Шотландия сыграет на ЧМ впервые с 1998 года.