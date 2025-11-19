Ричмонд
Матч-центр
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
1
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
1
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Греция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
4
:
Дания
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чили
2
:
Перу
1
П1
X
П2

«Динамо» уже убеждает одного иностранного тренера". Агент Еремич о замене Карпину

Срджан Еремич рассказал, что «Динамо» уговаривает иностранного тренера возглавить команду после отставки Валерия Карпина.

Источник: Спортс"

«У меня есть [на примете качественный специалист], но я знаю, что руководители “Динамо” уже убеждают одного иностранного тренера, которого они хотят видеть в команде.

Естественно, я не могу раскрыть, про кого именно идет речь", — сказал футбольный агент.

Сообщалось, что «Динамо» рассматривает вариант с возвращением Сандро Шварца.

