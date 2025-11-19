«У меня есть [на примете качественный специалист], но я знаю, что руководители “Динамо” уже убеждают одного иностранного тренера, которого они хотят видеть в команде.
Естественно, я не могу раскрыть, про кого именно идет речь", — сказал футбольный агент.
Сообщалось, что «Динамо» рассматривает вариант с возвращением Сандро Шварца.
