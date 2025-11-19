Роналду сделал селфи с Илоном Маском, Инфантино, Джорджиной и министром торговли США Лютником в Белом доме

Ранее Роналду посетил ужин в Белом доме, организованный президентом США Дональдом Трампом.
После мероприятия сопредседатель Совета консультантов президента США по науке и технологиям Дэвид Сакс опубликовал селфи, которое Роналду сделал с гостями ужина.
На фото попали Сакс и сам Роналду, его спутница Джорджина Родригес, предприниматель Илон Маск, президент ФИФА Джанни Инфантино, министр торговли США Говард Лютник и другие.
Трамп о том, что его младший сын познакомился с Роналду: «Теперь Бэррон немного больше уважает отца просто потому, что я их познакомил».