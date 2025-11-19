Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Роналду сделал селфи с Илоном Маском, Инфантино, Джорджиной и министром торговли США Лютником в Белом доме

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал селфи с предпринимателем Илоном Маском в Белом доме.

Ранее Роналду посетил ужин в Белом доме, организованный президентом США Дональдом Трампом.

После мероприятия сопредседатель Совета консультантов президента США по науке и технологиям Дэвид Сакс опубликовал селфи, которое Роналду сделал с гостями ужина.

На фото попали Сакс и сам Роналду, его спутница Джорджина Родригес, предприниматель Илон Маск, президент ФИФА Джанни Инфантино, министр торговли США Говард Лютник и другие.

Трамп о том, что его младший сын познакомился с Роналду: «Теперь Бэррон немного больше уважает отца просто потому, что я их познакомил».