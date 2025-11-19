Ричмонд
Бензема о Роналду: «Мы уважаем друг друга, нам не нужно играть на камеру. Саудовской Аравии нужны такие игроки, как я и Криштиану, чтобы привнести европейский опыт»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема рассказал о взаимном уважении с Криштиану Роналду.

Источник: Спортс"

— Саудовской Аравии нужны такие игроки, как Криштиану, как я, как другие футболисты, которые приехали сюда, чтобы привнести европейский опыт. Мы должны показать местным детям, что нужно для того, чтобы они могли уезжать в другие клубы.

Страна становится все более открытой. Люди относятся друг к другу с большим уважением. Мне очень нравится это место.

— Недавно «Аль-Наср» играл против «Аль-Иттихада», Криштиану Роналду против Бензема. Приветствие на поле казалось холодным… вы знаете, каковы журналисты.

— Мы поговорили в подтрибунном помещении. Мы обнялись, пообщались. Нам не нужно делать это еще раз на поле. Зачем повторять? Мы очень уважаем друг друга, у нас все в порядке. Нам не нужно ничего показывать. Мы многому научились друг у друга.

Люди ведут себя так, будто нам нужно играть на камеру. Это не так. Мы уважаем друг друга. На поле каждый из нас сосредоточен на своей работе, — сказал Бензема.