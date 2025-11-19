Валуев выступил против возвращения пива на стадионы: «У нас же нет больше мест выпить, кроме как на футболе»

Ранее первый заместитель председателя комитета ГД по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что законопроект о возобновлении продажи пива на футбольных аренах будет рассмотрен до конца этого года во втором чтении после внесения новых поправок По его мнению, законопроект в итоге будет принят.
"Я против возвращения пива на стадионы. Пусть пивники строят закрытые ложи на стадионах. А желающие выпить на соревнованиях пусть там наслаждаются напитками разного толка без демонстрации прилюдного пития.
А дальше мы еще можем сделать приятное курящим — тоже закрытые ложи. Они же никого не трогают, не представляют никакой опасности. Они только покурить хотят. Разве можно их вот так взять и дискриминировать? У нас же вот нет больше мест выпить и покурить, кроме как на стадионах", — сказал Валуев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.