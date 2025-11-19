Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Валуев выступил против возвращения пива на стадионы: «У нас же нет больше мест выпить, кроме как на футболе»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA, депутат Госдумы Николай Валуев выступил против возвращения пива на стадионы.

Источник: Sport24

Ранее первый заместитель председателя комитета ГД по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что законопроект о возобновлении продажи пива на футбольных аренах будет рассмотрен до конца этого года во втором чтении после внесения новых поправок По его мнению, законопроект в итоге будет принят.

"Я против возвращения пива на стадионы. Пусть пивники строят закрытые ложи на стадионах. А желающие выпить на соревнованиях пусть там наслаждаются напитками разного толка без демонстрации прилюдного пития.

А дальше мы еще можем сделать приятное курящим — тоже закрытые ложи. Они же никого не трогают, не представляют никакой опасности. Они только покурить хотят. Разве можно их вот так взять и дискриминировать? У нас же вот нет больше мест выпить и покурить, кроме как на стадионах", — сказал Валуев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.