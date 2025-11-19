На Никольско-Трубецком кладбище открыли памятник Василию Уткину

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Памятник в память о Василии Уткине открыт на могиле на Никольско-Трубецком кладбище спортивного комментатора в подмосковной Балашихе, сообщил журналист Константин Генич в своем Telegram-канале.
Уткин ушел из жизни 19 марта 2024 года в возрасте 52 лет. Он работал на телевидении с 1994 года, вел ряд футбольных передач и комментировал матчи на НТВ и НТВ-Плюс. Также он известен по работе в кино, снимался в фильмах «День выборов» и «День выборов — 2».
На могиле установили камень, на котором написаны имя и фамилия комментатора, годы жизни, а также его портрет.
Рядом установлена мраморная плита с цитатами комментатора: «Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живем», «Я не болельщик. Болею только за наших, когда они играют с ненашими», «Как жаль, что заканчивается этот тайм. Я узнавал, будет второй», «Играйте в футбол».