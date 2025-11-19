Тарасова против возвращения пива на стадионы: «Нашему народу нельзя ничего пить, кроме лимонада»

«У нас без пива люди не идут на стадион? Они идут на спортивные соревнования, чтобы пивка попить? Нашему российскому народу нельзя ничего пить, кроме лимонада, чтобы оставаться в здравом уме и твердой памяти на соревнованиях. Мне кажется, что пиво и российский спорт несовместимы. Наш спорт сам по себе очень интересен. И почему надо пить пиво на трибунах, я не вполне понимаю. Для этого есть бары и рестораны, а не спортивные арены», — сказала Тарасова «СЭ».