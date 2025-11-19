Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Тарасова против возвращения пива на стадионы: «Нашему народу нельзя ничего пить, кроме лимонада»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о возможном возвращении пива на российские стадионы.

«У нас без пива люди не идут на стадион? Они идут на спортивные соревнования, чтобы пивка попить? Нашему российскому народу нельзя ничего пить, кроме лимонада, чтобы оставаться в здравом уме и твердой памяти на соревнованиях. Мне кажется, что пиво и российский спорт несовместимы. Наш спорт сам по себе очень интересен. И почему надо пить пиво на трибунах, я не вполне понимаю. Для этого есть бары и рестораны, а не спортивные арены», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил «СЭ» о готовности рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы во втором чтении.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.