Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

«Двое величайших». Белый дом опубликовал кадры со встречи Роналду и Трампа

Белый дом поделился кадрами встречи Криштиану Роналду с Дональдом Трампом.

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии ранее посетил ужин в Белом доме, организованный президентом США Дональдом Трампом, и сделал селфи с Илоном Маском, главой ФИФА Джанни Инфантино, Джорджиной Родригес и министром торговли США Говардом Лютником.

В аккаунте Белого дома в твиттере были опубликованы кадры, на которых Роналду беседует с Трампом, идя по коридору Белого дома вместе с Джорджиной. В публикации в отношении Криштиану и президента США употреляется аббревиатура GOAT, означающая «величайшие на все времена».

«Двое величайших в истории. CR7 x 45/47», — говорится в сообщении.