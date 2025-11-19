«Двое величайших». Белый дом опубликовал кадры со встречи Роналду и Трампа

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии ранее посетил ужин в Белом доме, организованный президентом США Дональдом Трампом, и сделал селфи с Илоном Маском, главой ФИФА Джанни Инфантино, Джорджиной Родригес и министром торговли США Говардом Лютником.
В аккаунте Белого дома в твиттере были опубликованы кадры, на которых Роналду беседует с Трампом, идя по коридору Белого дома вместе с Джорджиной. В публикации в отношении Криштиану и президента США употреляется аббревиатура GOAT, означающая «величайшие на все времена».
«Двое величайших в истории. CR7 x 45/47», — говорится в сообщении.