«Двое величайших». Белый дом опубликовал кадры со встречи Роналду и Трампа

В аккаунте Белого дома в твиттере были опубликованы кадры, на которых Роналду беседует с Трампом, идя по коридору Белого дома вместе с Джорджиной. В публикации в отношении Криштиану и президента США употреляется аббревиатура GOAT, означающая «величайшие на все времена».