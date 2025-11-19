Директора «Филадельфии Юнион» Таннера обвиняют в сексистских, гомофобных и расистских высказываний в адрес судей и игроков, а также в домогательствах к коллеге

В конце января Ассоциация игроков МЛС направила жалобу в адрес лиги. В ней был изложен широкий спектр предполагаемых проблем, связанных с Таннером, включая использование расистских, сексистских и гомофобных высказываний, а также случаи неподобающего физического контакта на работе.
В заявлениях, опубликованных The Guardian после опроса 17 человек и изучения материалов, утверждается, что Таннер:
— Допустил множество женоненавистнических высказываний, в том числе сказал, что «женщинам не место в мужском футболе» о женщине-судье МЛС, и заявил собравшимся игрокам академии, что им «никогда не стоит беспокоиться о судье, если только она не женщина».
— В 2023 году выкрикнул гомофобные оскорбления в адрес судьи МЛС.
— Отзывался о чернокожих игроках «как о недолюдях» и утверждал, что чернокожим судьям «не хватает ума и способностей».
— «Многократно неподобающим образом» прикасался к коллеге по работе, что послужило основанием для подачи заявления в отдел кадров клуба.
— Нанял неквалифицированного тренера, который оскорблял футболистов резервной команды «Филадельфия Юнион-2», в которой играют воспитанники академии.
Клуб сообщил, что после расследования The Guardian Таннер был отправлен в административный отпуск.