Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Директора «Филадельфии Юнион» Таннера обвиняют в сексистских, гомофобных и расистских высказываний в адрес судей и игроков, а также в домогательствах к коллеге

МЛС объявила о возобновлении расследования в отношении спортивного директора «Филадельфии Юнион» Эрнста Таннера.

Источник: Спортс"

В конце января Ассоциация игроков МЛС направила жалобу в адрес лиги. В ней был изложен широкий спектр предполагаемых проблем, связанных с Таннером, включая использование расистских, сексистских и гомофобных высказываний, а также случаи неподобающего физического контакта на работе.

В заявлениях, опубликованных The Guardian после опроса 17 человек и изучения материалов, утверждается, что Таннер:

— Допустил множество женоненавистнических высказываний, в том числе сказал, что «женщинам не место в мужском футболе» о женщине-судье МЛС, и заявил собравшимся игрокам академии, что им «никогда не стоит беспокоиться о судье, если только она не женщина».

— В 2023 году выкрикнул гомофобные оскорбления в адрес судьи МЛС.

— Отзывался о чернокожих игроках «как о недолюдях» и утверждал, что чернокожим судьям «не хватает ума и способностей».

— «Многократно неподобающим образом» прикасался к коллеге по работе, что послужило основанием для подачи заявления в отдел кадров клуба.

— Нанял неквалифицированного тренера, который оскорблял футболистов резервной команды «Филадельфия Юнион-2», в которой играют воспитанники академии.

Клуб сообщил, что после расследования The Guardian Таннер был отправлен в административный отпуск.