Хакими признан футболистом года в Африке. Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко обошел Салаха и Осимхена

Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко признан лучшим футболистом года в Африке. В борьбе за награду он опередил Мохамеда Салаха («Ливерпуль», Египет) и Виктора Осимхена («Галатасарай», Нигерия).
"Вся слава — Богу.
Этот трофей не только мой — он принадлежит всем африканцам, молодым африканцам, которые мечтают стать футболистами. Я хотел бы поблагодарить короля Мухаммеда за то, что он обеспечил нам все необходимое для достижения успеха", — сказал Хакими.
Лучшим вратарем года был выбран Яссин Буну («Аль-Хилаль», Марокко), сборной года — Марокко U20, клубом года — «Пирамидс».