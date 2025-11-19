Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Хакими признан футболистом года в Африке. Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко обошел Салаха и Осимхена

Ашраф Хакими получил приз от Конфедерации африканского футбола.

Источник: Спортс"

Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко признан лучшим футболистом года в Африке. В борьбе за награду он опередил Мохамеда Салаха («Ливерпуль», Египет) и Виктора Осимхена («Галатасарай», Нигерия).

"Вся слава — Богу.

Этот трофей не только мой — он принадлежит всем африканцам, молодым африканцам, которые мечтают стать футболистами. Я хотел бы поблагодарить короля Мухаммеда за то, что он обеспечил нам все необходимое для достижения успеха", — сказал Хакими.

Лучшим вратарем года был выбран Яссин Буну («Аль-Хилаль», Марокко), сборной года — Марокко U20, клубом года — «Пирамидс».