Мбаппе полетел в Дубай, а не в Мадрид, покинув сборную Франции. Форвард «Реала», которому диагностировали воспаление голеностопа, был там несколько дней и посетил падел-клуб

Килиан Мбаппе полетел в Дубай, а не в Мадрид, покинув расположение сборной Франции.

Источник: Спортс"

Ранее француз пропустил последний отборочный матч ЧМ-2026 с Азербайджаном (3:1) из-за воспаления правого голеностопа. Сообщалось, что форвард вернулся в «Реал». Стоит отметить, что Франция уже обеспечила себе выход на чемпионат, победив в матче с Украиной (4:0).

В пятницу Федерация футбола Франции опубликовала заявление о состоянии здоровья капитана сборной.

«У Мбаппе все еще наблюдается воспаление в правой лодыжке, которое требует дальнейшего обследования. Он пройдет эти обследования сегодня в Мадриде», — говорилось в заявлении.

Однако, как пишет L"Équipe, аккаунт Drikcfootball в инстаграме опубликовал багажные бирки с именем француза, указывающие на его вылет из Парижа в Дубай в прошлую субботу в 10:00. Нападающий «Реала» провел несколько дней в дубайском отеле Atlantis The Royal, а также посетил падел-клуб Padel One, хотя неясно, играл ли он там или нет.

Отмечается, что Мбаппе должен был вернуться к тренировкам с «Мадридом» сегодня утром или в пятницу. Ожидается, что игрок выйдет в стартовом составе на матч против «Эльче» в воскресенье.

Во вторник в мадридском клубе больше беспокоились о психологическом состоянии Мбаппе из-за текущего судебного иска против «ПСЖ», чем о травме лодыжки или о дискуссиях во Франции, подчеркивает L"Équipe.