Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Митрофанов о словах Путина про качество судейства: «РФС видит потенциал ИИ в оперативной оценке эпизодов. Это повысит доверие к судейству в долгосрочной перспективе»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отреагировал на высказывание Владимира Путина о работе арбитров.

Источник: Спортс"

В среду президент России заявил, что болельщики постоянно обращают внимание на качество судейства в футболе.

Главе государства на выставке, посвященной искусственному интеллекту, рассказали о платформе AI 4 Sport, способной обеспечить более объективное судейство в футболе и других видах спорта.

"Тема, которую поднял президент страны, полностью совпадает с повесткой РФС по цифровизации футбола и работе с проблемами в судействе.

Мы видим потенциал ИИ в оперативной оценке эпизодов, что в долгосрочной перспективе сможет повысить доверие к судейству.

Конечно, важен баланс: технология должна стать поддержкой, но не заменой человеческого фактора в судействе", — сказал Митрофанов.