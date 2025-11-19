Почеттино не понравились вопросы о составе сборной США: «Может, мне стоит уйти в раздевалку, вернуться, и мы начнем заново? Я тренер сборной, а не уборщик»

Почеттино переспросил: «Каких? Каких? Нам нужно об этом поговорить, чтобы поздравить игроков. Я не знаю, слушают ли они пресс-конференцию, но если кто-то чувствует, что он не постоянный игрок, но при этом играет и выступает хорошо, то на его месте я был бы разочарован. Честно говоря, я устал и, возможно, не понимаю английского. Но я сильно разочарован первыми вопросами, потому что не понимаю — вы что хотите услышать в ответ?».