Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

«Ювентус» может купить Джаку у «Сандерленда» зимой. Потребуется около 15 млн евро

Гранит Джака может продолжить карьеру в Серии А.

Источник: Спортс"

По данным Tuttosport, «Ювентус» рассматривает возможность покупки полузащитника «Сандерленда» в январе. Швейцарец давно интересует «бьянконери», его пытались подписать летом 2025-го, но не смогли.

«Ювентусу» нравится как богатый опыт Джаки, так и его технические и тактические умения.

Чтобы купить 33-летнего футболиста, вероятно, потребуется около 15 млн евро.

В этом сезоне Гранит провел 11 игр в АПЛ и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Сандерленд» и Джака — сенсация старта АПЛ. Лучшие показатели за 58 лет.