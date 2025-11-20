Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Куртуа о Ямале: «Он подогрел класико своими высказываниями, но “Реалу” нужно было это почувствовать. Когда “Барса” побеждает, они тоже не проявляют уважение»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа считает, что Ламин Ямаль подогрел атмосферу в класико своими высказыванием перед матчем.

Источник: Спортс"

«Мадрид» победил «Барселону» (2:1) в рамках 10-го тура Ла Лиги 26 октября.

До матча вингер каталонцев Ламин Ямаль посетил стрим медиафутбольной лиги Kings League, в котором Ибай Льянос, владелец клуба «Порсинос», спросил у футболиста, напоминает ли «Порсинос» Ямалю «Реал Мадрид».

«Да, конечно. Они жульничают и жалуются», — сказал Ямаль.

«На мой взгляд, Ламин — отличный футболист, думаю, он станет игроком, который ознаменует собой целую эпоху в “Барсе”. Но, в конце концов, он высказался определенным образом и немного подогрел игру — очевидно, пресса набросилась на него.

Находясь под большим давлением и адреналином, иногда говоришь такие вещи, о которых потом думаешь: «Ну, это было необязательно». Но, думаю, в этом суть класико. Иногда нам нужна такая атмосфера, и я думаю, что после прошлого года, когда «Реал» проиграли четыре раза, нам нужно снова почувствовать огонь в глазах соперника, мы должны бороться с ними. Потому что, когда они побеждают, они тоже не проявляют уважение.

Карвахаль или Хейсен играют в сборной [Испании], и я не думаю, что у них с Ламином есть какие-то проблемы. Это остается на поле и не существует за его пределами. Если завтра я увижу Ламина в ресторане, я поздороваюсь. Не думаю, что между мной и Ламином есть какие-то проблемы", — сказал Куртуа.

