Куртуа о Ямале: «Он подогрел класико своими высказываниями, но “Реалу” нужно было это почувствовать. Когда “Барса” побеждает, они тоже не проявляют уважение»

Находясь под большим давлением и адреналином, иногда говоришь такие вещи, о которых потом думаешь: «Ну, это было необязательно». Но, думаю, в этом суть класико. Иногда нам нужна такая атмосфера, и я думаю, что после прошлого года, когда «Реал» проиграли четыре раза, нам нужно снова почувствовать огонь в глазах соперника, мы должны бороться с ними. Потому что, когда они побеждают, они тоже не проявляют уважение.