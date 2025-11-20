Колобков о пиве на стадионах: «Не стал бы говорить, что оно стимулирует агрессивное поведение. Подавляющее большинство болельщиков — абсолютно нормальные люди»

Экс-министр спорта России Павел Колобков высказался о возможном возвращении продажи пива на стадионы. «Ничего плохого в возвращении пива на стадионы я не вижу. Такой законопроект существовал еще много лет назад. Когда я был министром, мы разрешили продажу и рекламу пива во время чемпионата мира в 2018 году. К сожалению, не смогли расширить это и на внутренние турниры. Молодцы те, кто смогли найти убедительные аргументы. Продажа пива — историческая, традиционная составляющая футбольного боления. Это нормально, но я бы установил некоторые ограничения. Есть хороший пример Великобритании. Я был на нескольких английских стадионах, и там пиво продается до начала матча, во время перерыва и после игры. Возможно, стоило бы установить такой же регламент. Это не должно превращаться в постоянное употребление алкоголя. Да, футбольные фанаты отличаются от поклонников других видов спорта. Во многих странах есть традиция жечь фаеры, которую я не поддерживаю. Человек, который хочет выпить, всегда найдет возможность это сделать до матча или пронести с собой на стадион. Вопрос ведь не в употреблении пива, а в поведении фанатов. В отношении тех, кто нарушает общественный порядок, всегда будут применяться административные меры. Говорить о том, что пиво стимулирует агрессивное поведение, я бы не стал. Подавляющее большинство болельщиков — абсолютно нормальные люди. Конечно, неприятные инциденты иногда случаются, но из-за нескольких человек нельзя не продавать пиво всем остальным», — сказал Колобков.