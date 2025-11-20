Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Кандидат в президенты «Барсы» Фонт о замене Левандовскому: «Согласен с фанатами насчет Холанда и Альвареса. У меня хорошие отношения со многими в мире футбола — надо пользоваться»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт видит в Эрлинге Холанде замену Роберту Левандовскому.

Источник: Спортс"

— Думаю, я в целом согласен с подавляющим большинством болельщиков «Барселоны» насчет того, что игроки вроде Холанда и Хулиана Альвареса кажутся всем привлекательными. Но я всегда говорил, что в подобных процессах должно участвовать спортивное руководство. На это уйдет время, но нам надо найти замену [Левандовскому], потому что это один из важных элементов.

Слава богу, с учетом доморощенных молодых игроков, трансфера Жоана Гарсии и еще нескольких молодых футболистов у нас есть команда на долгие годы.

— У вас хорошие отношения с «Манчестер Сити», но я не знаю, станет ли вариант с Холандом доступнее благодаря этому.

— Нам надо изучить все возможности. Слава богу, у меня очень хорошие отношения со многими людьми в мире футбола, потому что я уже не один год имею к нему отношение, и нам нужно использовать эти отношения — и не только мои — для реализации нашего коллективного проекта, — сказал Фонт.