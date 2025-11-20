Кандидат в президенты «Барсы» Фонт о замене Левандовскому: «Согласен с фанатами насчет Холанда и Альвареса. У меня хорошие отношения со многими в мире футбола — надо пользоваться»

— Думаю, я в целом согласен с подавляющим большинством болельщиков «Барселоны» насчет того, что игроки вроде Холанда и Хулиана Альвареса кажутся всем привлекательными. Но я всегда говорил, что в подобных процессах должно участвовать спортивное руководство. На это уйдет время, но нам надо найти замену [Левандовскому], потому что это один из важных элементов.
Слава богу, с учетом доморощенных молодых игроков, трансфера Жоана Гарсии и еще нескольких молодых футболистов у нас есть команда на долгие годы.
— У вас хорошие отношения с «Манчестер Сити», но я не знаю, станет ли вариант с Холандом доступнее благодаря этому.
— Нам надо изучить все возможности. Слава богу, у меня очень хорошие отношения со многими людьми в мире футбола, потому что я уже не один год имею к нему отношение, и нам нужно использовать эти отношения — и не только мои — для реализации нашего коллективного проекта, — сказал Фонт.