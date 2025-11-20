Ричмонд
Месси о «Барселоне»: «Я бы с удовольствием провел там всю карьеру, не переходя в другой клуб. Это мой дом, мое место, мои люди»

Лионель Месси эмоционально отреагировал на видео, в котором болельщики благодарили его за годы, проведенные в «Барселоне». Аргентинец получил приз лучшему игроку в истории «блауграны» по версии Diario Sport.

Источник: Спортс"

После просмотра глаза форварда «Интер Майами» блестели, а слова застревали в горле, он с трудом мог говорить, пишет Diario Sport.

"По правде говоря, мы столько всего пережили вместе, хорошего и не очень, что нормально для столь многолетней карьеры. Не все идеально, бывают трудные времена.

Но, что ж, это мой дом, мое место, мои люди. Я бы с удовольствием провел там всю свою карьеру, не переходя в другой клуб. И… В Европе играл бы только там", — сказал Месси.

Лионель Месси: «Я ушел из “Барселоны” не так, как представлял, как мечтал, проведя там всю жизнь. Осталось странное чувство, но любовь людей всегда будет со мной».