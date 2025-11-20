Ричмонд
Аморим про «МЮ»: «Проблемы были не в схеме, а в интенсивности. За год пройден длинный путь — тяжелый, но необходимый. Мы прибавляем, игра с “Ливерпулем” изменила ход сезона&r

Рубен Аморим считает, что тяжелый год пошел на пользу ему и «Манчестер Юнайтед».

Источник: Спортс"

— Это был длинный путь. Главное — я многому научился. Когда ты молод и только что выигрывал, а теперь сталкиваешься с другими результатами, другим восприятием твоей работы, бывает тяжело, но это также и служит уроком. Думаю, я стал лучше как тренер и готов к будущему и настоящему. Путь был тяжелым, но необходимым. И благодаря этому мы сейчас в лучшей ситуации.

— В начале сезона люди критиковали вашу тактику, вашу философию и так далее, а сейчас есть ощущение, что накал упал. А вы чувствуете разницу?

— Нет, все то же самое. Конечно, результаты изменились, мы играем лучше, но мы играем лучше потому, что стали увереннее в себе, а уверенность закладывают хорошие результаты. Как, например, матч с «Ливерпулем», где нам немного повезло, но эта игра изменила ход сезона.

Меня не удивляет то, что мы прибавляем. Нам многое надо сделать, но также я думаю о том, что говорил на протяжении многих месяцев: проблема не в схеме. Схема — это только фундамент, а есть еще текущая динамика, уверенность, желание бороться. Если посмотреть матчи, в которых у нас были проблемы, дело было, как по мне, не в схеме, а в недостаточной интенсивности. В этой лиге нужно играть идеально, чтобы одерживать много побед, — сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Год Аморима в «МЮ»: от худшей команды в истории до тренера месяца.