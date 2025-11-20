Глава Глава FFF о поездке Мбаппе в Дубай: «Килиан подвергается немыслимому вмешательству в личную жизнь. Может, дадим ему немного свободы? Сборная отпустила его в “Реал”

Я хотел бы выразить полную поддержку Килиану Мбаппе, потому что сейчас, и это уже не первый раз, он подвергается немыслимой форме вмешательства в личную жизнь. Он молодой человек, который из-за своей огромной славы больше не может свободно передвигаться, появляться на публике, заниматься своими делами, как все остальные. Я видел, что некоторые фотографировали бирки на его багаже… Может быть, мы дадим ему немного свободы и возможность немного вздохнуть в его и без того чрезвычайно насыщенной жизни, надеясь, что он будет в лучшей форме, когда понадобится нам, а именно к чемпионату мира?