Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Колыванов о Соболеве: «Забивал бы больше в другой команде, в “Зените” трудно конкурировать с другими форвардами. Он хочет больше играть, приходил в клуб с определенными амбициями»

Игорь Колыванов считает, что Александру Соболеву тяжело выиграть конкуренцию в «Зените».

Источник: Спортс"

— Такой нападающий, как Соболев, наверное, в другой команде забил бы больше. Все-таки в «Зените» большая конкуренция, он не всегда выходил в основном составе. Наверное, ждут большего, ждут, что будет забивать и выручать, но пока не получается.

— Многие рассуждают о будущем Александра в «Зените». На ваш взгляд, сейчас он нужен питерской команде?

— Когда ты играешь всего 20−30 процентов в основном составе, не всегда получается быть в самой оптимальной форме. Тренировки тренировкам, а игры это совсем другое.

— Осталось 4 матча до зимнего перерыва. Что должен в них сделать Соболев, чтобы доказать нужность «Зениту»?

— Он уже второй год доказывает. Что сделать? Выходить и хорошо делать свою работу. На десять минут, двадцать минут, на полчаса. На сколько его главный тренер поставит. По-другому никак.

Соболева можно понять, человек, наверное, хочет больше играть, приходил в клуб с определенными амбициями. В команде есть еще два центральных нападающих, с которыми конкурировать достаточно сложно, — сказал экс-форвард «Болоньи».