Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Пономарев о Карпине: «Он не понимает футбол, не сознается, что ни черта не соображает. У “Динамо” не было игры, пусть теперь одну сборную заставляет падать вниз по уровню»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев положительно отреагировал на отставку Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

Источник: Спортс"

"Слава Богу! Он вносил нервозность в команду. Карпин не понимает футбол.

Его уход будет «в плюс» «Динамо»? Еще какой. Два плюса будет! Вместо него любого можно ставить. Футболисты воспрянут духом и будут правильно играть.

Бывают тренеры, которые ни черта не соображают. Но они в этом не сознаются. И Карпин не сознается.

У «Динамо» не было игры. Для клуба это большая удача, что он сам изъявил желание уйти. Пусть теперь одну сборную заставляет падать вниз по уровню", — сказал Пономарев.

17 ноября Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». Специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше