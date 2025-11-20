Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Быстров о том, кто должен тренировать «Спартак»: «Спаллетти, когда был свободен, — идеальный вариант, он знает, как побеждать в чемпионате России. Может, воскресить Хиддинка?»

«Когда Спаллетти был свободен, это был идеальный тренер для “Спартака”. Он знает, как побеждать в чемпионате России. Самый оптимальный вариант. Пригласить Личку? Вы что, издеваетесь? Конечно не надо. Может, воскресить Хиддинка в нашем футболе?», — заявил бывший футболист в шоу «О, родной футбол» на ВидеоСпортсе«».

