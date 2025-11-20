Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Быстров о Соболеве: «Напоминает историю Бухарова, который пришел под Кержакова в сумасшедшей форме. У Соболева нет такого конкурента, но он может досидеться до того, что мы его потеряем как футболиста»

"Соболев — молодец, понимает, что не дорабатывает. Объяснил, что целый день не сидит в компьютере. Рыбалку любит — тоже молодец, но то, что на моем месте ловил, это уже плохо. Семак дает ему игровое время от и до, несмотря на то, что он его не оправдывает.

Источник: Спортс"

Мне это напоминает историю [Александра] Бухарова, который пришел в «Зенит» и попал под [Александра] Кержакова в сумасшедшей форме, который зубами вцепился в свое место. И как бы Бухаров ни забивал, психологически ему было очень тяжело.

У Соболева нет такого конкурента, каким был Кержаков для Бухарова, но он все равно не может себя проявить ни в кубке, ни в чемпионате. Может досидеться до того, что мы его потеряем как футболиста. Дайте Соболеву телефончик тренера «Балтики» по физподготовке и он выйдет на новый уровень«, — заявил бывший футболист в шоу “О, родной футбол” на ВидеоСпортсе»".