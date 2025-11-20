Быстров о Соболеве: «Напоминает историю Бухарова, который пришел под Кержакова в сумасшедшей форме. У Соболева нет такого конкурента, но он может досидеться до того, что мы его потеряем как футболиста»

У Соболева нет такого конкурента, каким был Кержаков для Бухарова, но он все равно не может себя проявить ни в кубке, ни в чемпионате. Может досидеться до того, что мы его потеряем как футболиста. Дайте Соболеву телефончик тренера «Балтики» по физподготовке и он выйдет на новый уровень«, — заявил бывший футболист в шоу “О, родной футбол” на ВидеоСпортсе»".