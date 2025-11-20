Ричмонд
Ташуев о лимите на иностранных тренеров: «Правильная мысль. Среди легионеров надо брать не кого попало, а специалистов, которые оставят след в нашем футболе»

Бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев высказался о предложении ввести лимит на тренеров-легионеров в лиге.

Источник: Спортс"

Ранее Министерство спорта РФ получило предложение ввести лимит на иностранных тренеров. Предполагается, что в штаб главного тренера должно входить не более двух иностранцев — остальные его члены должны быть местными специалистами.

"Правильная мысль. Когда приходишь в наши региональные клубы, то просят, чтобы один тренер был местный. Это сделано для того, чтобы он обогащался, набирался опыта. Считаю, что так и должно быть.

Среди иностранцев надо брать не кого попало, а тренеров, которые оставят след в нашем футболе.

Также специалист должен соответствовать стилистике клуба. Чтобы он был выгоден для клуба, а не для спортивного директора", — сказал Сергей Ташуев.