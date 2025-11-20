Колосков о налоге на легионеров: «Лимит вводить надо, налоги — не надо. Зачем создавать искусственные проблемы?»

Ранее главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов предложил ввести налог на дополнительных легионеров в заявке.
"Мое мнение такое: лимит вводить надо, а никаких налогов вводить не надо. Это неправильно. Сегодня команда на восьмом месте, завтра — на первом, послезавтра — на одиннадцатом.
Нужен целый штат людей, которые будут все это считать. Для чего это нужно? Зачем создавать себе искусственные проблемы? С какой целью?
Дело в том, что клуб и так уже заплатил за игрока. Игрок приходит играть. Если это хороший игрок, на него приходит зритель. Зритель платит за билет. С этих доходов платятся налоги государству.
Короче говоря, я против любых поборов с клубов за игроков. Нужно восемь [легионеров] в заявке и пять на поле", — сказал Вячеслав Колосков.