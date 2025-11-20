Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

«Ничего не имею против иностранных тренеров, но не для “Динамо”. Болельщики заждались, вижу это». Точилин о бело-голубых

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин высказался о решении Валерия Карпина оставить пост главного тренера команды.

Источник: Спортс"

Исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.

— Подходящий момент для отставки?

— С моей точки зрения, нет. Он начал определенный цикл, который должен был доработать. При этом я прекрасно понимаю все его решения, но не дали довести до конца.

— Предполагаете, кого пригласят?

— Абсолютно нет. Пока Гусев должен работать. Разношерстный состав, лучшего него никто не причешет. А так, конечно, хотелось бы себя видеть. Шутка.

На самом деле достаточно широкий круг специалистов. Ничего не имею против иностранных тренеров, но не для «Динамо» сегодня. И болельщики заждались, вижу все это, — сказал Александр Точилин.

