«Ничего не имею против иностранных тренеров, но не для “Динамо”. Болельщики заждались, вижу это». Точилин о бело-голубых

Исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.
— Подходящий момент для отставки?
— С моей точки зрения, нет. Он начал определенный цикл, который должен был доработать. При этом я прекрасно понимаю все его решения, но не дали довести до конца.
— Предполагаете, кого пригласят?
— Абсолютно нет. Пока Гусев должен работать. Разношерстный состав, лучшего него никто не причешет. А так, конечно, хотелось бы себя видеть. Шутка.
На самом деле достаточно широкий круг специалистов. Ничего не имею против иностранных тренеров, но не для «Динамо» сегодня. И болельщики заждались, вижу все это, — сказал Александр Точилин.
