Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Дегтев хочет помочь футболу на Дальнем Востоке: «Вкладывать деньги в развитие инфраструктуры. Дай Бог, заработаю много и вложусь — помню родной город»

20-летний вратарь «Сочи» Александр Дегтев высказался о футболе на Дальнем Востоке.

Источник: Спортс"

— Совсем все плохо с детским футболом на Дальнем Востоке?

— Не скажу, что совсем плохо. В любом случае там футболисты появляются.

Последний пример — мой ровесник 2005 года рождения Ростислав Огиенко. Сейчас играет в Красноярске за «Енисей». Он тоже из Находки. Мы вместе с ним начинали в «Океане». Мои родители хорошо общаются с его родителями.

В принципе наш пример показывает, что местная школа работает. Так что не сказал бы, что все супергрустно, но да, есть куда стремиться.

— В 1990-е и 2000-е годы «Луч» и «Океан» почти не вылезали из Первой лиги, периодически даже поднимались в РПЛ. Сильно большая проблема в том, что профессиональный футбол Приморского края давно уже на уровне Второй лиги?

— Да, сейчас только «Динамо» Владивосток где-то в «Серебре» второй лиги барахтается. И непонятно, что с финансированием. А «Океан» в первенстве края играет.

Еще школа его участвует в соревнованиях ЮФЛ по Дальнему Востоку. Но у меня есть пара мыслей, как помочь местному футболу развиваться в будущем.

— Как? Деньгами?

— Да, вкладывать деньги в развитие инфраструктуры. Дай Бог, заработаю много денег и вложусь, потому что помню свой родной город.

— Отсутствие развитого профессионального футбола сильно усложняет перспективы таким, как вы?

— 100%. Это большая проблема дальневосточного футбола. Допустим, мне повезло уехать в Краснодар.

Но есть много других талантливых футболистов в той же Находке или Владивостоке, не имеющих возможности уехать. Они остаются там.

Но не могут показать, на что они способны, поскольку нет в регионе профессиональной команды уровня «Луча» и «Океана», когда они играли в РПЛ и Первой лиге.

Или хотя бы, чтобы у той же Находки «Океан» был крепкой командой во Второй лиге — это уже было бы лучше. Было бы куда расти и где показывать себя на профессиональном уровне.

Надеюсь, скоро это вновь появится.