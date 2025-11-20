Черчесов о налоге на легионеров в РПЛ: «8−9 футболистов в заявке, а за последующих платить, пока их контракты не закончатся или их не продадут. Сумма зависит от места клуба в чемпиона

Грубо говоря, начинается чемпионат, и каждый клуб, если у него есть в заявке на сезон «лишние» легионеры, платит за них одинаково определенную сумму. А когда чемпионат заканчивается, в зависимости от его результатов, по которым рассчитываются спонсорские выплаты в РПЛ, команды с первого по пятое место доплачивают одну сумму за каждого легионера, команды, занявшие с шестого по десятое — другую сумму, с одиннадцатого по четырнадцатое тоже определенная сумма.