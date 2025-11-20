Ричмонд
Футбол. Первая лига
21.11
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.15
П2
2.71
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2

Черданцев о «Динамо»: «Читал, что Личка может вернуться — хороший тренер, но брать кого‑то другого, когда сезон фактически потерян… Гусев достоин шанса — харизма есть, классный мужик»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о ситуации в «Динамо» после решения Валерия Карпина оставить пост главного тренера команды.

Источник: Спортс

«В текущей ситуации не нужно метаться и искать нового тренера. Читал, что Марцел Личка готов вернуться в “Динамо”, он хороший тренер и ставил хороший футбол. Сугубо с футбольной точки зрения мне команда нравилась.

Но брать кого‑то другого, когда сезон фактически потерян… О чемпионстве речи не идет, брать тренера под выигрыш Кубка — кто гарантирует в таком сложном турнире победу?

Ролан Гусев имеет право на свой шанс. Сейчас у него есть все основания претендовать на это место и спокойно работать как минимум до конца этого и следующего сезона.

Подписать такой контракт он вполне способен. Это нормально — дать человеку себя проявить. Опыт у него огромный, харизма есть, классный мужик.

Не нужно начинать все сначала, человек в клубе давно, знает футболистов, знает систему, видел тренировочный процесс у разных тренеров.

Если он возьмет и все это улучшит, я не удивлюсь, что у него получится. Он достоин этого шанса", — сказал Георгий Черданцев.

Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше