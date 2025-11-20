Черданцев о «Динамо»: «Читал, что Личка может вернуться — хороший тренер, но брать кого‑то другого, когда сезон фактически потерян… Гусев достоин шанса — харизма есть, классный мужик»

«В текущей ситуации не нужно метаться и искать нового тренера. Читал, что Марцел Личка готов вернуться в “Динамо”, он хороший тренер и ставил хороший футбол. Сугубо с футбольной точки зрения мне команда нравилась.
Но брать кого‑то другого, когда сезон фактически потерян… О чемпионстве речи не идет, брать тренера под выигрыш Кубка — кто гарантирует в таком сложном турнире победу?
Ролан Гусев имеет право на свой шанс. Сейчас у него есть все основания претендовать на это место и спокойно работать как минимум до конца этого и следующего сезона.
Подписать такой контракт он вполне способен. Это нормально — дать человеку себя проявить. Опыт у него огромный, харизма есть, классный мужик.
Не нужно начинать все сначала, человек в клубе давно, знает футболистов, знает систему, видел тренировочный процесс у разных тренеров.
Если он возьмет и все это улучшит, я не удивлюсь, что у него получится. Он достоин этого шанса", — сказал Георгий Черданцев.