Титов о бывших игроках «Зенита» в руководстве клуба: «Политика клуба, должна быть преемственность поколений. “Спартак” ее потерял в начале 2000-х»

— Нет белой зависти, когда смотрите, как выстроена вертикаль в том же «Зените»? Председатель правления — Константин Зырянов, заместитель гендиректора — Андрей Аршавин, главный тренер — Сергей Семак. Сплошь бывшие игроки «Зенита».
— Это политика клуба.
— В вашем родном клубе такого нет.
— Должна быть преемственность поколений, это да. «Спартак» ее потерял в начале 2000-х, и сейчас сложно о чем-то говорить. У меня есть чем заняться, — сказал Егор Титов.
Титов с 2015 год по 2016 год работал в «Спартаке» в тренерском штабе Дмитрия Аленичева.