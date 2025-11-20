Калинин о том, хватит ли 1000 евро в месяц в Греции: «Прикалываешься? Вчетвером невозможно выжить на такую сумму. Футболисты, рассказывающие, что тратят 100 тысяч в месяц, говорят неправду»

— С какими проблемами столкнулся в повседневной жизни?
— Живем в Салониках — практически в одном районе с пацанами из ПАОК и «Ариса».
Район частный — тут садики, школы, магазины. Все удобно. За полтора месяца только один раз был в центре.
Единственный барьер в том, что старшая дочка пошла в греко-английскую школу. Ей тяжело, не знает греческого. Активно учим его с репетиторами.
— Если все настолько удобно, то и тратишь немного? Тысячи евро в месяц хватит?
— Ты прикалываешься? Ха-ха! У меня жена, двое детей. А еще содержу маму и бабушку.
Сейчас в комментариях начнут хейтить, но ведь на такую сумму невозможно выжить вчетвером.
Футболисты, которые рассказывают, что тратят сто тысяч в месяц, говорят неправду. Я плачу за дом, столько же стоят садик и школа — они частные. Еще платим за аренду машины.
— Одному бы хватило такой суммы?
— Вообще спокойно, даже не заморачиваясь.
Если не брать обязательные расходы: аренда дома, машины. Чисто на еду. А так — нет, конечно. Даже не буду называть сумму, которую трачу, — сказал Игорь Калинин.