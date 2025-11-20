Трамп выложил нейросетевое видео с Роналду, где они пинают мяч в Белом доме: «Роналду — ОТЛИЧНЫЙ ПАРЕНЬ. Очень умный и классный!!!»

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии ранее посетил ужин в Белом доме, организованный президентом США Дональдом Трампом, и сделал селфи с Илоном Маском, главой ФИФА Джанни Инфантино, Джорджиной Родригес и министром торговли США Говардом Лютником. После Роналду выложил фото с Трампом.