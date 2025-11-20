Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
21.11
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
21.11
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.62
П2
3.62
Футбол. Германия
21.11
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.65
П2
2.65
Футбол. Франция
21.11
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.81
X
3.88
П2
1.96
Футбол. Испания
21.11
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.52
П2
3.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2

Трамп выложил нейросетевое видео с Роналду, где они пинают мяч в Белом доме: «Роналду — ОТЛИЧНЫЙ ПАРЕНЬ. Очень умный и классный!!!»

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии ранее посетил ужин в Белом доме, организованный президентом США Дональдом Трампом, и сделал селфи с Илоном Маском, главой ФИФА Джанни Инфантино, Джорджиной Родригес и министром торговли США Говардом Лютником.

Источник: Спортс"

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии ранее посетил ужин в Белом доме, организованный президентом США Дональдом Трампом, и сделал селфи с Илоном Маском, главой ФИФА Джанни Инфантино, Джорджиной Родригес и министром торговли США Говардом Лютником. После Роналду выложил фото с Трампом.

Сегодня президент США выложил сгенерированное нейросетью видео, где Трамп и Роналду играют с футбольным мячом.

«Роналду — ОТЛИЧНЫЙ ПАРЕНЬ. Был рад встретиться с ним в Белом доме. Очень умный и классный!!!» — написал президент США в соцсети Truth Social, которая принадлежит компании Трампа Trump Media & Technology Group.

«Говорят, что он GOAT». Роналду — гость Трампа в Белом доме.