Непомнящий про Дзюбу: «Человек-эпоха, можно назвать великими игроком. В России выиграл все, вписал свое имя в историю. Чем дольше Артем будет играть, тем лучше для всех»

— Дзюба — человек-эпоха в российском футболе. Его можно назвать великими игроком. Чем дольше Артем будет играть в нашем чемпионате, тем лучше для всех.
— Нет ли сожаления из-за того, что у Дзюбы не сложилась карьера в Европе?
— Нет, потому что Артем построил отличную карьеру в России. Выиграл все, вписал свое имя в историю, — сказал бывший главный тренер «Томи».
