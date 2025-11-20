Ричмонд
Непомнящий про Дзюбу: «Человек-эпоха, можно назвать великими игроком. В России выиграл все, вписал свое имя в историю. Чем дольше Артем будет играть, тем лучше для всех»

Валерий Непомнящий подчеркнул, что Артем Дзюба вошел в историю российского футбола.

Источник: Спортс

— Дзюба — человек-эпоха в российском футболе. Его можно назвать великими игроком. Чем дольше Артем будет играть в нашем чемпионате, тем лучше для всех.

— Нет ли сожаления из-за того, что у Дзюбы не сложилась карьера в Европе?

— Нет, потому что Артем построил отличную карьеру в России. Выиграл все, вписал свое имя в историю, — сказал бывший главный тренер «Томи».

Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
