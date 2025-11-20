Альба о сравнении Ямаля с Месси: «Тут нечего сравнивать, Лео нет равных»

Узнать больше по теме

Биография Ламина Ямаля: карьера и личная жизнь футболиста

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании, чемпион и лучший молодой игрок Евро-2024 — все это о талантливом семнадцатилетнем юноше Ламине Ямале. В материале собрали ключевые факты из биографии спортсмена.