Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
21.11
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
21.11
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.62
П2
3.62
Футбол. Германия
21.11
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.65
П2
2.70
Футбол. Франция
21.11
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.84
П2
2.00
Футбол. Испания
21.11
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.55
П2
3.67
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.62
П2
5.30

Демократическая партия США выложила ролик с Месси в ответ на видео встречи Роналду с Трампом: «Уделал»

Демократическая партия США не оставила без внимания встречу Дональда Трампа с Криштиану Роналду.

На странице политической организации в TikTok появился ролик, в котором сперва демонстрируется разговор президента США с форвардом сборной Португалии, а затем — нарезка кадров с Месси.

В первой части ролика появляется текст «Такая фигня мне не нравится» — цитата из трека Chief Keef и Lil Reese под названием I Don’t Like.

Сам ролик опубликован с подписью «mogged» («уделал», «затмил»).

Трамп выложил сгенерированное ИИ видео с Роналду, где они пинают мяч в Белом доме: «Роналду — ОТЛИЧНЫЙ ПАРЕНЬ. Очень умный и классный!!!».